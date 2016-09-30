Токио, 30 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Импорт нефти в Японию снизился на 8,3%, в августе по сравнению с августом 2015 года, до 99,38 млн баррелей, заявило правительственное агентство, сообщает 30 сентября Kyodo.

sadda.co Нефть

Саудовская Аравия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Японию. В августе Саудовская Аравия поставила 30,32 миллиона баррелей нефти, что на 18,6% меньше, чем в августе 2015 года.

Второе место по объему экспорта нефти в Японию занимают ОАЭ, поставившие 25,35 млн баррелей в августе 2015 г., что на 6,0% меньше, чем годом ранее.

Катар занимает третье место по объему поставок в Японию: 9,69 млн баррелей в августе, что на 12,8% меньше, чем в августе прошлого года.

Напомним, в основном импортная нефть поступает в Японию из стран Ближнего Востока. В августе Ближний Восток поставил 84,7% от общего объемы импортной нефти.