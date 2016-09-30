Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Орле средства автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали рекордное превышение скорости автомобилем — Ford Focus «разогнался до 1418 километров в час, сообщает Генпрокуратура РФ.

nastol.com.ua Скорость

Об этом на международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Санкт-Петербурге рассказал представитель Генпрокуратуры России Александр Канунцев. Он уточнил, что штраф за такое «нарушение» был аннулирован.

Канунцев сообщил, что таких казусов было много. Так, в Татарии автовладелец получил штраф за превышение скорости эвакуатором, на котором находился его автомобиль.