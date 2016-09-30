Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Правительство создаёт бюджет на 2017−2019 гг. с учётом реализации приоритетных проектов. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

government.ru Дмитрий Медведев

«Подготовка бюджета на три ближайших года является задачей правительства. Главное — мы верстаем бюджет с учётом реализации приоритетных проектов. Всё, что напрямую с этим не связано, должно быть подвергнуто тщательному анализу или оптимизировано. Приоритеты не могут быть размытыми и аморфными: под ними должны быть деньги, и это должны понимать все», — сказал Медведев.

По его словам, бюджет должен остаться сбалансированным: «Все социальные обязательства, которые государство приняло, будут исполняться. Бюджет — главный инструмент социальной политики. Тратить деньги нужно максимально внимательно, рационально и финансировать проекты с отдачей для людей и экономики, искать способы оптимизации расходов. Резервы нужно расходовать экономно для возможностей дополнительного манёвра в будущем».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.