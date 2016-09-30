Москва, 30 сентября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) разработали пособие об отравляющих веществах, которое может быть использовано для отравления водопроводных систем в городах, сообщает 30 сентября Life.ru со ссылкой на МВД.

geralt Яд в водопроводе

Отмечается, что в пособии описаны разные виды ядов, в том числе те, которые можно приготовить в домашних условиях. Также указано, как именно с помощью сильнодействующих веществ отравить питьевую воду в водопроводе.

Ранее издание сообщило о планах террористов, ставших известными сотрудникам МВД. Боевики намереваются добавить ядовитые вещества, которые можно свободно достать в продаже, в водопроводы, снабжающие многоквартирные жилые дома.

Химическую атаку боевики планируют совершить в крупнейших городах Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Для реализации терактов они собираются привлечь сторонников, покинувших зону боевых действий и вернувшихся в свои государства.