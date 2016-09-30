Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум.



Evgeny Деньги

К 2030 году ростовчане смогут получать зарплату в среднем по 114,2 тыс. рублей в месяц. Такую цель ставят перед собой власти муниципалитета. Прогноз социально-экономического развития донской столицы на ближайшие 14 лет представлен в городской администрации, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Стоит учесть, что такой размер заработной платы возможен при достижении определенных успехов в различных сферах, но базовый вариант роста среднемесячной зарплаты — 89,7 тыс. рублей. Он считается более реальным. Для сравнения приведены прошлогодние данные. Так, по итогам 2015-го среднемесячная зарплата по полному кругу организаций Ростова-на-Дону составила 30,1 тыс. рублей.

Согласно представленному документу, фонд заработной платы будет расти ежегодно. В 2015 году он составлял 148,8 млрд рублей, а спустя 15 лет он «поправится» почти втрое и составит уже 415,2 млрд рублей в базовом варианте или 547,6 млрд рублей — в целевом.

Что касается малых и средних предприятий, то их станет больше — с 30 тыс. в 2015 году до 37 тыс. в 2030-м. Увеличится и среднесписочная численность работников с 134,8 тыс. человек в 2015 году до 159,9 тыс. человек к 2030 году в базовом варианте и 175,8 тыс. человек — в целевом.

На этом фоне общая численность занятых в экономике будет сокращаться ежегодно в диапазоне 0,1−1%, с 412,5 тыс. человек в 2015 году до 385,9 тыс. человек в базовом варианте и 399,5 тыс. человек в целевом.

Это связано «с выводом крупных промышленных предприятий за черту города, а также переходом промышленных предприятий на высокотехнологичное оборудование, требующее меньшего числа работников».