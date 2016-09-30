Липецк, 30 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Липецкой области проводится проверка по факту нарушения избирательных прав граждан на выборах в Госдуму и областной совет депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следователи получили обращение наблюдателя одной из партий о нарушениях избирательного законодательства в процессе выборов 19 сентября. Заявитель сообщил, что камера видеонаблюдения, установленная на избирательном участке в селе Яруково Грязинского района, зафиксировала факт вброса бюллетеней в урны для голосования.

По данному факту СК проводит доследственную проверку, опрашивает членов участковой избирательной комиссии, а также устанавливает личности тех, кто голосовал вне избирательного участка. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 18 сентября, жители Липецкой области выбирали депутатов Госдумы и областного совета. На выборах всех уровней победу одержала «ЕР».