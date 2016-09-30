Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Первостепенной задачей развития экономики является благосостояние людей. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Можно долго спорить, какая из задач первична, но целью развития любой экономики является благосостояние людей. Обязательным, ключевым условием выполнения проектов является успех работы по одному из блоков проектов — проектов роста. К их числу относятся малый бизнес, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Вы знаете, что на малых предприятиях работает около четверти занятых в экономике людей, но этот показатель должен расти в несколько раз», — сказал Медведев.

По его словам, нужно сделать так, чтобы кредиты для малых предприятий стали дешевле: «Это зависит от макроэкономических условий и наших с ЦБ консолидированных решений».

Второй проект для роста, отметил Медведев, касается экспорта и международной кооперации: «Мы должны поддерживать компании, производящие несырьевые товары и услуги. У такого производства — наше будущее. У нас работает Российский экспортный центр. Продолжим эту работу и сконцентрируемся на поддержке сильных отраслей. Мы планируем удвоить несырьевой экспорт. По главным отраслям мы можем сконцентрировать усилия и достичь значимых показателей уже в 2018 году».

В качестве третьего направления российский премьер назвал госконтроль и надзор: «Чтобы бизнесу стало легче дышать, нужна перезагрузка этих сфер. Надзирать нужно там, где есть реальные риски для здоровья людей, а не делать общий надзор и пачками выдавать предписания. Действуют трехлетние надзорные каникулы. Но предстоит сделать многое. Важно обеспечить защиту интересов людей: государство должно обеспечить качество и безопасность лекарств и продуктов за счёт построения ново системы контроля. Очевидно, что за счёт этого мы сможем добиться лучших показателей по жизни людей».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.