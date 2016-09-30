Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В 2017 году на улучшение условий жизни в моногородах будет направлено около 6,5 млрд рублей. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

stevepb Финансовый успех

«Приоритетные проекты направлены на решение многих проблем, но есть территории, где эти проблемы звучат остро. Это монопрофильные населённые пункты. Нет перспектив, нет бизнеса, сами города в плачевном состоянии. Между тем, в моногородах живёт почти 15 млн человек, и у них должна быть нормальная жизнь. Задача — превращение моногородов в территории успеха. Это амбициозная задача, но в целом осуществимая. Чтобы этого добиться, будем использовать меры, которые доказали эффективность. В 2017 году на эти цели должно быть направлено около 6,5 млрд рублей. Планируем предоставлять моногородам статус территорий опережающего развития», — сказал Медведев.

По его словам, «будет действовать особый набор льгот по ведению бизнеса»: «К концу 2018 года мы планируем создать в моногородах более 230 тысяч рабочих мест».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.