Медведев намерен превратить моногорода в территории успеха
Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В 2017 году на улучшение условий жизни в моногородах будет направлено около 6,5 млрд рублей. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Приоритетные проекты направлены на решение многих проблем, но есть территории, где эти проблемы звучат остро. Это монопрофильные населённые пункты. Нет перспектив, нет бизнеса, сами города в плачевном состоянии. Между тем, в моногородах живёт почти 15 млн человек, и у них должна быть нормальная жизнь. Задача — превращение моногородов в территории успеха. Это амбициозная задача, но в целом осуществимая. Чтобы этого добиться, будем использовать меры, которые доказали эффективность. В 2017 году на эти цели должно быть направлено около 6,5 млрд рублей. Планируем предоставлять моногородам статус территорий опережающего развития», — сказал Медведев.
По его словам, «будет действовать особый набор льгот по ведению бизнеса»: «К концу 2018 года мы планируем создать в моногородах более 230 тысяч рабочих мест».
Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.