Москва, 30 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Москве власти города могут начать обсуждать введение ограничения максимальной скорости до 50 км в час, заявил на сессии IV-го международного экспертного совета по транспортным вопросам глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

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По его словам, вопрос о снижении максимально допустимой скорости в городе с 60 до 50 км в час уже выносили на обсуждение на портале «Активный гражданин». «Ситуацию, когда в городе автомобили могут ездить на скорости около 80 км в час без штрафных санкций, мы считаем неприемлемой», — сказал Юрьев.

Он отметил, что в обсуждении на портале позиция ЦОДД была донесена «недостаточно ясно». Кроме того, к подобным изменениям должно быть готово общество. Власти города могут вернуться к обсуждению снижения скорости с жителями Москвы в случае, если инициатива станет одной из рекомендаций Международного экспертного совета.

В настоящее время в Москве действует ограничение скорости в 60 км час, однако штрафуют автомобилистов за превышение скорости свыше 80 км/ч (разрешенная 60 км/ч + 20 км/ч).