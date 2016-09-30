Пекин, 30 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Житель Китая по имени Ци Юаньхай привлек внимание медиков необычной аномалией. У мужчины чрезвычайно разрослась костная ткань головы, из-за чего лицо потеряло нормальные пропорции, сообщает сетевое издание Svopi.ru.

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В целом 53-летний житель населенного пункта Лаоту чувствует себя хорошо, однако собирается сделать ряд пластических операций, чтобы вернуть лицу обычную форму. Сейчас Ци Юаньхай старается накопить достаточную сумму, в этом ему помогает старший брат.

Врачи провели несколько сотен обследований мужчины и констатировали, что его облик стал следствием плохой экологии Китая. По данным медиков, подобные аномалии на территории КНР выявляются все чаще.