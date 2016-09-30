Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Согласно новым поправкам к бюджету России на 2016 год, бюджетный дефицит будет находиться в пределах 3,5−3,7% ВВП. Об этом сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» сегодня, 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Дефицит увеличится до 3,5−3,7% ВВП в зависимости от того, как будет структурирована сделка с «Башнефтью», — сказал Силуанов.

Министр пояснил, что дефицит бюджета снизится в том случае, если сделка с «Башнефтью» будет структурирована через «Роснефть» и «Роснефтегаз»: «потому что это через доход к нам придёт».

«Если это будет структурировано как обычная сделка, не связанная с «Роснефтью», значит, это будет просто источник финансирования дефицита бюджета», — отметил он.

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Комментируя поправки, Силуанов также отметил, что они будут учитывать десятипроцентное сокращение лимитов, увеличение дотации российскому Пенсионному фонду — больше чем на 200 млрд рублей.

«Будет ряд поправок, которые предложили министерства и ведомства в части перераспределения ресурсов с одних позиций на другие, больше технические — порядка 25−30 млрд рублей», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Силуанов заявил, что бюджетный «пирог» в России стал более диетическим. В этом есть свои преимущества — российские власти стимулированы на то, чтобы сделать его качество лучше.