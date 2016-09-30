Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Тосненская городская прокуратура Ленобласти отреагировала на несанкционированные запуски общественными активистами беспилотных летательных аппаратов над полигоном опасных химических отходов «Красный Бор». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Carla Thomas Беспилотник Global Hawk

В прокуратуру обратилось руководство предприятия «Полигон «Красный Бор», обеспокоенное фактами съемки территории полигона и последующего размещения записей в сети Интернет. К примеру, падение беспилотных летательных аппаратов в открытые карты-котлованы, содержащие нефтепродукты, может вызвать возгорание с причинением значительного вреда экологии. Кроме того, выкладываемые в интернет видеоматериалы с особо опасного объекта могут быть использованы террористическими организациями.

В ходе проведенной прокурорской проверки факты полетов беспилотников над полигоном подтвердились. В частности, 26 августа текущего года участниками Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области и волонтерами при помощи квадрокоптера был осуществлен визуальный осмотр прилегающей к полигону территории, фото‑ и видеофиксация обстановки. Полученные в ходе съемки записи выложены в сеть Интернет.

При этом, как отмечают в прокуратуре, общественные объединения не относятся к числу субъектов общественного контроля, в связи с чем не обладают правом на осуществление такого рода мероприятий.

Тосненской городской прокуратурой внесено представление в адрес председателя правления общественного объединения «Межрегиональная инициативная группа по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в целях недопущения впредь нарушений действующего законодательства.

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Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.