Берн, 30 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует открывать дисциплинарное дело по поводу «инцидента с бананом» во время матча второго тура Лиги чемпионов между «Ростовом» и голландским ПСВ. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщили в пресс-службе организации.

Couleur Бананы

«Дисциплинарное дело после этого матча не открыто», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября неизвестный бросил банан на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону во время матча ЛЧ между командами «Ростов» — «ПСВ» (2:2).

В голландском клубе после матча заявили, что не намерены обращаться в УЕФА с требованием наказать краснодарскую команду.

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