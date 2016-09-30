Тюмень, 30 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Долги по зарплате, согласно данным Росстата, за последний месяц по России в целом снизились на 3,7%. Но погашения прежней задолженности по оплате труда на предприятиях строительной отрасли «тюменской матрешки», особенно проходящих процедуры банкротства, работники ждут подолгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

wallspaper.ru Фемида

К примеру, в результате постоянного контроля прокуратуры Ленинского округа города Тюмени за работой конкурсного управляющего ООО «Дорожно-строительное предприятие» и привлечения его к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве)») в сентябре текущего года были погашены долги по зарплате перед 76 бывшими работниками на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Привлечен к ответственности в виде штрафа в 25 тыс. рублей конкурсный управляющий ЗАО «Сибдорстрой» города Тобольска. Благодаря контролю прокуратуры 225 бывшим работникам выплачено почти 5 млн рублей задолженности по оплате труда. Кроме того, 17 работникам ООО «Компания Столицстрой» в счет погашения долгов по оплате труда выдано более 1,1 млн рублей.

Также с помощью прокуратуры 158 бывшим работникам ООО «ТюменьМонолитСтрой» выплачено уже более 7,5 млн рублей.

На Ямале деятельность конкурсных управляющих на контроле не только у прокуратуры, но и у правительства округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Накануне в Салехарде прошло очередное заседание комиссии по обеспечению устойчивости экономики. Его провел первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, признавший, что кризисные времена не добавляют оптимизма многим предприятиям строительного комплекса. Но это не повод, чтобы скрываться и бросать на произвол судьбы своих работников.

У строительных компаний ООО «АрктикСтройМост» и АО «Севергазстрой» долги по зарплате на сегодня составляют 170 млн рублей. По словам временного управляющего ООО «АрктикСтройМост» Андрея Козлова, даже силовые структуры затрудняются найти руководителя компании.

Ямальское ООО «Партнер Групп», специализирующееся на проведении строительных работ, докатилось в задержке зарплаты за два месяца сотруднику до уголовного дела. Зарплата в 140 тыс. рублей не выдавалась умышленно, сообщают в прокуратуре, средства для расчета с персоналом в компании были. Сейчас по данному факту СКР Салехарда возбудил уголовное дело.

Не лучше строительной отрасли обстоят делам и в коммунальных компаниях Ямала. Это отдельный разговор. Однако есть вопиющие примеры, о которых тоже необходимо сказать.

«За прошлый год за льготный отпуск денег нет. С июня зарплаты и отпускных нет, некоторым и за май ещё не выдали зарплату. Полный беспредел и обман. Пора бы и к уголовной ответственности привлекать. Тем более это длится годами», — жалуется в комментариях к информации о долгах ООО «Надымжилкомсервис» читатель агентства «ЯмалPRO».

Данная компания накопила уже более 10 млн рублей долга за поставленные ресурсы и более 5,2 млн рублей задолженности по зарплате перед 70 работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Только после вмешательства надзорного ведомства руководство ООО «Надымжилкомсервис» отчиталось о полном погашении задолженности по заработной плате перед работниками.

В Гострудинспекции по ХМАО корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что более 2,5 тысячи работников сферы строительства ждут выплаты своей зарплаты. Долги на 176 млн рублей. «Долг сформировали шесть предприятий. Все должники относятся к сфере строительства», — поясняет пресс-служба региональной трудинспекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окружная Гострудинспекция выявила задолженность в 52 млн рублей по заработной плате 1055 работникам строительной фирмы ООО «Югорскремстройгаз» (99% предприятия принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Югорск»). По факту выявленного нарушения трудового законодательства в отношении виновных лица возбуждены административные дела по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения в суд, кроме того руководителю было выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 16 сентября.

Данная фирма и ранее выдавала зарплату с понуждения трудинспекторов. В июне этого года в результате инспекторского реагирования ООО «Югорскремстройгаз» был уличен в невыплате сотрудникам более 60 млн рублей.

В Югре становится печально-традиционной практика выдавать зарплату после пристального внимания трудинспекторов. По этому поводу в начале августа в правительстве округа собирался координационный совет. «Есть и моменты злоупотребления со стороны руководства компаний — на себя средства находят, на их вывод из фирмы также хватает ресурсов, а нуждами и правами своих работников пренебрегают, — отметила тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова. — В этих случаях должен использоваться весь арсенал предусмотренных законом мер, с тем, чтобы ни у кого даже не возникало соблазна нажиться на собственных сотрудниках, по сути — украсть у них».

Пик задолженности по зарплатам в 2016 году пришелся в ХМАО на начало июля. В отношении работодателей-должников возбуждено 15 уголовных дел, более 300 руководителей привлечено к мерам административной и дисциплинарной ответственности. Это в два раза больше, чем в 2015 году, отмечают в правительстве Югры.