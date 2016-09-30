Москва, 30 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Итоги неформальной встречи ОПЕК в Алжире оказались неожиданными для рынков. Комментарии чиновников в ходе заседания были в духе «переговоры продолжаются», что очень напоминало ход предыдущих саммитов ОПЕК, на которых договориться о заморозке квот не получалось. Тем большим сюрпризом стали итоговые договорённости о сокращении квот. Насколько это удивило инвесторов, можно судить по росту Brent на 7%.

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Неформальным лидером ОПЕК является Саудовская Аравия, и именно благодаря её позиции картель решился перейти «от слов к делу». Давайте попробуем разобраться, зачем и почему. Во-первых, если бы в этот раз ОПЕК вновь попыталась отделаться словесными интервенциями о планах сокращении добычи в будущем, рынки восприняли бы это негативно. Слишком много в последние месяцы было подобных заявлений от чиновников из Саудовской Аравии, России, Ирана, Венесуэлы.

Во-вторых, для Саудовской Аравии в текущий момент действительно важно увеличить долларовые доходы. Как известно, для этой страны более 70% поступлений в бюджет составляют доходы от продажи нефти, поэтому цена на Brent стала как никогда актуальна. В Саудовской Аравии наблюдается крупный дефицит бюджета, в 2015 году он составил $98 млрд, соразмерный ожидается и в этом году. Резервные фонды, накопленные в «жирные» годы, пусть и составляют почти $600 млрд, но стали быстро таять.

Рассматривались варианты урезания зарплаты чиновников, субсидий населению и размещения облигаций на $15 млрд (впервые в истории!). Для жителей Саудовской Аравии, привыкших жить в достатке и благополучии, это стало нонсенсом и могло бы ослабить позиции правящей династии. Кроме того, сейчас саудиты активно борются за лидерство в регионе с шиитским Ираном и спонсируют суннитов в Йемене, а также в Сирии и других странах.

Это подтолкнуло Эр-Рияд к активным действиям. Отметим, что по предварительным договорённостям Саудовская Аравия согласилась на сокращение квот на 4% относительно августовских уровней, и это больше, чем у других стран. В любом случае пик добычи в этой стране приходится на лето, а осенью ожидалось снижение добычи из-за сезонного падения потребления. Какими будут финальные договоренности, кто и на сколько сократит добычу в итоге — покажет время.