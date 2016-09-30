Братислава, 30 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Интернете пользователи обсуждают видео с роскошной цыганской свадьбы в Словакии, на котором невесту искупали в золоте и денежных купюрах.

Скриншот с видео Svadba Lukaš a Evka , Michalovce 3.9.2016 Свадьба

После церемонии в шлейф белого платья невесты, обильно украшенного золотой вышивкой, буквально проливается дождь из украшений и евровых купюр.

По мнению пользователей, на свадьбе 19-летней Евки и 20-летнего Лукаса был продемонстрирован настоящий «цыганский шик». За неделю ролик собрал более 350 тыс. просмотров и более 200 комментариев.