Канберра, 30 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Отключение электричества в австралийском штате Южная Австралия парализовало работу на Олимпик Дэм, одном из самых крупных месторождений меди в мире, и нарушило поставки сырья из Австралии в Азию, сообщает 30 сентября Reuters.

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Крупнейшая мировая горнодобывающая компания BHP Billiton, которая также является одним из самых крупных поставщиков урана в мире, заявила 30 сентября, что не может с уверенностью сказать, когда возобновится работа на шахте Олимпик Дэм.

«Сейчас мы ничего не можем сказать», — сказал представитель BHP Billiton.

Работа на крупном сталелитейном заводе Уайалла, который конкурирует непосредственно с китайскими производителями арматурного и сортового проката, остановлена по причине отключения электричества. Расплавленный металл в доменных печах начал охлаждаться и затвердевать. Представители металлургических компаний считают, что понадобится еще около недели, чтобы восстановить подачу электричества на предприятия.

Большая часть урана, используемого в качестве ядерного топлива на АЭС Франции, Китая, Индии и Японии, добывается в штате Южная Австралия.

Напомним, 28 сентября в результате сильного шторма на западном побережье Австралии было отключено электричество в штате Южная Австралия.