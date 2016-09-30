Москва, 30 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. ЦИК зарегистрировал 31 депутата, которым были переданы мандаты отказавшихся от мест в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. «Зарегистрировать депутатов Государственной думы седьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 31 человека», — отмечается в постановлении ЦИК. Свои мандаты передали 25 кандидатов от «Единой России», пять кандидатов от КПРФ и один от «Справедливой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги выборов

Отметим, что на выборах в Госдуму VI созыва от мандатов отказались 99 кандидатов.

Накануне ЦИК зарегистрировал 194 депутата, избранных по федеральным партийным спискам.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Явка на участки для голосования в стране составила 47,88% от общего числа избирателей.

Первое пленарное заседание Госдумы состоится 5 октября.