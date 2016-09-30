Екатеринбург, 30 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области надзорные органы завершили проверку «Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1». На данный момент один из воспитанников из числа самовольно покинувших учреждение в конце марта, до сих пор не найден. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Напомним, 31 августа стало известно о том, что 34 воспитанника сбежали из рефтинского спецучилища. Всего по данным надзорного ведомства в течение текущего года самовольно учреждение покидали 56 учащихся, причём установленное вокруг училища ограждение не является надёжным.

Установлено, сотрудники училища не должным образом выполняют служебные обяззаности. Так руководство спецучреждения не принимает меры по оказанию социально-психологической и педагогической помощи и не проводит надлежащую индивидуальную профилактическую работу с воспитанниками. И, несмотря на нехватку кадров в службу занятости информация о вакансиях поступает несвоевременно и неточно. Более того в спецучилище с воспитанниками работали граждане имевшие ранее судимость за преступления небольшой и средней тяжести.

Прокуратура вынесла в отношении руководства соответствующие предписания об устранении недостатков. Также было возбуждено два административных дела в отношении исполняющего обязанности начальника спецучилища и начальника отдела кадров учреждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа в суд для рассмотрения по существу было передано уголовное дело, возбуждённое по фактам превышения должностных полномочий сотрудником учреждения.

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По версии следствия заместитель директора по режиму «Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1» в течение двух лет неоднократно применял насилие к воспитанникам. Подсудимому инкриминируют шесть эпизодов нанесения побоев учащимся с применением посторонних предметов.

На данный момент подсудимый находится под домашним арестом.