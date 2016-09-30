Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии России подписало 24 соглашения по природоохранным мероприятиям в рамках Года экологии 2017 года на сумму более 20 млрд руб., всего в следующем году на эти цели планируется направить порядка 200 млрд рублей. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По его словам, семь природоохранных соглашений подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Среди подписавших документы — ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», АО «Транснефть — Сибирь», ОАО «Группа «Илим», ПАО «Трубная металлургическая компания» и ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Проекты будут реализованы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Белгородской, Иркутской, Архангельской, Волгоградской и Ростовской областей. В частности, сумма соглашений с предприятиями Иркутской области превысила 1,7 млрд руб., со Свердловской областью — порядка 1 млрд руб. До конца года планируется заключить еще 13 соглашений.

«Благодаря реализации соглашений по природоохранным мероприятиям ожидаемое снижение выбросов составит более 79 тыс. тонн загрязняющих веществ в год», — отметил глава Минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября-1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Всего в программе 27 различных мероприятий. Основная тема форума — новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни. В форуме принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира.