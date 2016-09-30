Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого 11 человек оказались на больничной койке, двое — погибли. Дорожная авария с участием FordFocus и Hyundai County произошла в Таганроге. Жертв могло было быть и больше. Как проинформировали ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в маршрутном такси находилось 17 пассажиров.

61.mchs.gov.ru ДТП в Таганроге

Авария произошла около полудня на пересечении улицы Октябрьской и переулка Гоголевский. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, погибшими оказались пешеходы, которые переходили дорогу в момент столкновения легковушки и маршрутки.

Остальных пострадавших осматривают медики: оба водителя и девять пассажиров маршрутного такси направлены в больницу. Среди пострадавших — три несовершеннолетних девушки, их отвезли в детскую горбольницу, шесть человек направлены в больницу скорой медпомощи Таганрога.

Отметим, что всего в Ростовской области за восемь месяцев текущего года произошло 3 тыс. 101 ДТП. Это ниже, чем за аналогичный период 2015-го. Но в региональном ГИБДД зафиксирован рост жертв дорожных аварий. Так, на дорогах за указанный период погибли 427 человек (+1,7%), травмы получили 3 тыс. 802 участника ДТП (-9,3%).