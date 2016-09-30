Ярославль, 30 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославской области произошло 38 несчастных случаев с работниками здравоохранения, 36 из них признаны страховыми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Фонда социального страхования, чаще всего несчастные случаи связаны с падениями во время работы.

mos03.ru Скорая помощь

«Возможно, причина в усталости — работа у медиков напряженная. Лишь в одном случае человек упал, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском ФСС.

Кроме этого, зарегистрированы несчастные случаи, причинами которых стали противоправные действия в отношении работников здравоохранения. В основном, страдают от нападений сотрудники «скорой помощи». Так, например, 15 сентября водитель машины «скорой», ожидая бригаду, находящуюся на вызове, получил от неизвестного мужчины струю газа из перцового баллончика прямо в лицо. К счастью, водитель избежал серьезного вреда здоровью — он получил небольшой ожог конъюнктивы и 5 дней находился на больничном.

Еще одно нападение пережил врач «скорой», на которого с кулаками набросился больной на вызове. Причиной агрессии стало недовольство тем, что врач отказался снимать ему похмельный синдром и посоветовал обратиться в наркологическую больницу.

В целом, в Ярославском ФСС отмечают снижение числа несчастных случаев с работниками медицинской сферы. Так, в аналогичном периоде 2015 года таковых случаев было зафиксировано 52, в 2014 — 53.