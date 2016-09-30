Красногорск, 30 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Ассоциация таксистов Подмосковья, созданная в мае 2016 года, начала прием новых перевозчиков. Объединение, по мнению властей области, позволить перевести на новый уровень диалог водителей такси и органов власти. Об этом сообщается на официальном сайте министерства транспорта Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Как отмечает глава областного Минтранса Михаил Олейник, объединение станет мерой поддержки добросовестных перевозчиков и рычагом борьбы с нелегальными перевозчиками.

«Планируется, что в задачи ассоциации будет входить помощь перевозчикам в обновлении автопарка, переговоры со службами заказа такси, содействие в создании централизованных диспетчерских служб, юридическая поддержка перевозчиков, обучение водителей и проверка их на соответствие профессиональному стандарту», — пояснил Олейник.

Напомним, решение о создании ассоциации таксистов было принято в мае 2016 года на встрече руководства Министерства транспорта Московской области с перевозчиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению исполнительного директора ассоциации «Национальный совет такси» Наталии Лозинской, существующих структур вполне достаточно и в новом союзе нет необходимости.

«Сейчас ассоциаций существующих хватает, на мой взгляд. Здесь, наверное, нужно присоединяться к уже существующим структурам и работать, а создавать еще очередную структуру, я не вижу необходимости. Любые ассоциации хороши, когда они нормально работают, но по России существует огромное количество ассоциаций такси совершенно разного характера, и большинство из них только на бумажке есть — они не работают. Появление новой будет зависеть от того, кем эта ассоциация будет наполнена», — полагает Лозинская.