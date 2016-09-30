Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В ближайшие годы российская экономическая повестка будет ориентирована на улучшение жизни людей, рост экономики и возобновление её роста. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Приняв властные полномочия, мы обязались сделать всё для роста экономики, возобновления её роста и улучшения жизни людей. Экономическая повестка ближайших пяти лет будет ориентирована на это. Конечно, мы работали на этом направлении и раньше, но сегодня в РФ есть запрос на изменение экономической и социальной среды, а задача власти — на всё это ответить, быстро и результативно. Всё это требует от нас проектного подхода, ориентированного на эффективность. Каждый рубль бюджета должен улучшать качество услуг, товаров, инфраструктуры, а каждый нормативный акт должен давать конкретный результат», — сказал Медведев.

По его словам, стратегия по созданию качественно новой среды будет обеспечена господдержкой на всех уровнях: «Мы должны обеспечить чёткую реализацию решений во всех органах. Критика в адрес системы государственного управления абсолютно справедлива: государственная машина неповоротлива, несёт на себе черты переходного периода, сохраняет часть советских управленческих элементов, и элементов 90-х годов, но её КПД остаётся низким. В нашей стране работа госаппарата должна быть более качественной. Какой-либо верхней планки профессиональной ответственности не существует — за каждым решением стоят люди, их судьбы. Очевидно, что низкая эффективность госуправления — один из факторов, сдерживающих рост страны».

Именно поэтому, как подчеркнул Медведев, «сегодня не без труда и проблем, но мы пытаемся перейти к управлению по результатам — то есть, к проектному подходу»: «Результат этой деятельности и станет проверкой на новое качество госуправления. Это большая задача».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.