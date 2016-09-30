Севастополь, 30 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Севастополь в следующем году из федерального бюджета получит 764 миллиона рублей на строительство севастопольского участка федеральной трассы «Таврида». Об этом корреспондента ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе правительства города 30 сентября.

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«Если в этом году объем финансирования дорог из бюджета города составляет 1,2 миллиарда и 500 миллионов из федеральных средств, то в следующем году мы сохраняем этот объем на том же уровне и дополнительно получаем 764 миллиона на строительство севастопольского участка трассы «Таврида», — сказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, общая протяженность трассы «Таврида» составляет 283 километра, за четыре года на строительство федеральной трассы собираются потратить 12 млрд рублей

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Согласно Федеральной целевой программе, в 2016 году запланировано проектирование севастопольского участка автодороги «Севастополь — Керчь» протяженностью около 34,4 км. Стоимость проектных работ — 134 млн рублей. Однако после изменений в федеральной целевой программе, объем финансирования был увеличен, а маршрут городского участка трассы откорректирован.