Вашингтон, 30 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Показ популярного мультсериала «Время приключений» будет завершен в 2018 году. В течение двух лет поклонники проекта смогут увидеть ряд специальных выпусков, мини-сериалов и заключительный девятый сезон, сообщает Entertainment Weekly.

Цитата из м/с «Время приключений». реж Ларри Лэйчлитер. 2010. США Все герои в сборе

Как отметил создатель шоу Пенделтон Уорд, сериал был результатом творчества коллектива, который вкладывал душу в его истории. Авторы стремились добавить в каждый эпизод что-то искреннее и личное и, вместе с тем, сделать рассказ смешным. Уорд добавил, что в девятом сезоне авторы постараются ответить на все вопросы о мире сериала, оставшиеся у зрителей.

Мультсериал о приключениях мальчика Финна и пса Джейка начался в 2010 году. Персонажи становились героями сюрреалистичных историй, происходящих в постапокалиптическом мире под названием Ууу. Своеобразный стиль сериала нашел многочисленных поклонников среди детей, подростков и взрослых.