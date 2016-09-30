Москва, 30 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Москве с начала 2016 года комитетом города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) зафиксировано снижение количества выданных отрицательных заключений. Как заявил глава ведомства Валерий Леонов, число рассмотренных объектов в два раза превышает показатели 2015 года.

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По его словам, было рассмотрено 4268 комплектов проектной документации и выдано 3725 экспертных заключений. «Ко всему прочему, существенно снизился процент выдачи отрицательных заключений: с 22% в 2015 году до рекордных 7% в 2016-м», — отметил Леонов.

Также он уточнил, что по объектам, финансируемым из городского бюджета, выдано 2 792 положительных заключения.

В августе 2016 года Леонов сообщил, что с начала года было выдано 3,4 тысячи заключений по строительным проектам, из которых них 3,1 тысячи являются положительными, а 239 — отрицательными. Согласно планам председателя Москомэкспертизы, показатели 2015 года по количеству выданных заключений по строительным объектам должны быть превышены.