Анапа, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Очередные ливневые дожди, прошедшие в ряде городов Краснодарского края, неприятных сюрпризов на этот раз не принесли. Коммунальщики с потоками «небесной воды» справились. Так, накануне вечером сильные осадки прошли в Анапе, Виноградном, Уташе, Джигинке, Гостагаевской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 30 сентября, интенсивность составляла от 25 до 35 мм осадков.

admnvrsk.ru Ливень

За ситуацией следили 10 оперативных групп. Самая сложная обстановка сложилась в центральной части Анапы. Здесь всего за 16 минут выпало 28,4 мм осадков — это почти месячная норма. Началось подтопление участков улиц Северной, Новороссийской, Советской, Заводской. Менее чем через полчаса подразделения «Службы спасения» приступили к откачке воды из дворовых территорий. Как отметили в мэрии, затоплений жилых помещений удалось избежать.

Перенес удар стихии и Новороссийск. По информации начальника городского управления по ГО и ЧС Александра Толстого, за час в городе выпало 64,8 мм осадков. Дождь был очень сильным, но городские системы с потоком воды справились. Превентивные меры были приняты накануне.

Также по теме: В день выборов в Новороссийске на Кубани обещают ливень и подтопления

Ливень в Новороссийске не повлиял на работу избиркомов

Однако, без происшествий не обошлось. В Восточном внутригородском районе из-за дождя разрушилась подпорная стена. Восстанавливать ее начнут уже сегодня. По другим районам острых сигналов не поступало.

Добавим, что за весь текущий год в Новороссийске выпало 724 мм осадков. По прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. В городе наступает так называемое «бабье лето». Температура воздуха прогреется до 24−25 градусов. Между тем, все ответственные службы находятся в полной готовности.

Напомним, непогода в Новороссийске омрачила и единый день голосования. Ночью 18 сентября за 1,5 часа выпало 74 мм осадков, что превысило месячную норму более чем в два раза. В результате дождя были подтоплены четыре придомовых участка в селе Глебовское и поселке Верхнебаканский, а также железнодорожная станция Новороссийск. На ход избирательных кампаний непогода не повлияла. Все избирательные участки открылись вовремя.

Лил дождь и в Анапе. Как сообщало ИА REGNUM, за двое суток на город обрушились три месячных нормы осадков. Были подтоплены 20 дворовых территорий, а в пяти домах вода частично вошла внутрь. Без электричества остались порядка 7 тысяч потребителей в Анапе, Супсехе, Бужоре, Гай-Кодзоре.