Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин прокомментировал итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором «сине-бело-голубые» обыграли голландский АЗ (5:0).

Гол

«Думали ли что матч дастся легко? Нет, мы серьезно готовились к этой игре, — цитирует Кокорина «Матч ТВ». — Хотели реабилитироваться за упущенную победу в чемпионате России и показать хорошую игру. Это, наверное, у нас получилось».

При этом футболист сборной России добавил, что игроки «Зенита» тщательно готовились к еврокубковому матчу.

«Долго разбирали соперника, — говорит Кокорин. — Удалось выполнить то, что было задумано. Забивали красивые голы. Жаль только, Дзюба не забил — расстроился».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября ФК «Зенит» переиграл нидерландский АЗ в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:0.

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