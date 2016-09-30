Черкесск, 30 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала ситуацию с явкой на выборах в единый день голосования непростой. По ее мнению, почти 100%-ная явка в ряде северокавказских республик вызывает сомнения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«У нас есть претензия еще на предварительном этапе, серьезно мы столкнулись по Карачаево-Черкесии. У нас очень непростая ситуация с Дагестаном», — заявила в интервью «Эху Москвы» Памфилова. По ее словам, с этим необходимо разбираться, хотя сделать это и непросто.

Чтобы выявить возможные нарушения, глава ЦИК даже допускает выезд на место. «Если получится, вот сейчас боюсь загадывать, может быть, мы как раз такой выезд сделаем туда и посмотрим. Сложно, очень сложно разбираться в таких условиях», — высказала свое мнение Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, Элла Памфилова высказывала свою озабоченность ситуацией в Карачаево-Черкесии еще в ходе избирательной кампании. «Есть основания, исходя из целого ряда факторов и фактов, полагать о применении административного ресурса», — заявила Памфилова на заседании комиссии. Глава ЦИК также говорила о намерении направить обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД по фактам возможных нарушений.

Также Памфилова после выборов заявляла, что планирует приехать в Дагестан с проверкой по информации о якобы 47 зафиксированных в ходе голосования нарушениях.