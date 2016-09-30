Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ подготовило проект поправок в бюджет РФ на 2016 год, согласно которым дефицит составит 3,5−3,7% ВВП, а траты из Резервного фонда не превысят запланированные ранее 2,1 триллиона рублей. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил министр финансов Антон Силуанов на Международном инвестиционном форуме в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Дефицит увеличится до 3,5−3,7% ВВП в зависимости от того, как будет структурирована сделка с «Башнефтью», — сказал Силуанов журналистам в кулуарах форума в Сочи.

«Если она будет структурирована через «Роснефть» и «Роснефтегаз» — это уменьшит дефицит бюджета. Если это будет структурировано как обычная сделка, не связанная с «Роснефтью», значит, это будет просто источник финансирования дефицита бюджета», — пояснил Силуанов и добавил, что в поправках на текущий год учтены поступления от приватизации и «Роснефти» и «Башнефти».

Напомним, изначально ставилась цель обеспечить дефицит бюджета РФ по итогам 2016 года на уровне 3% ВВП. Последний прогноз Минфина по дефициту составлял 3,3% ВВП, ЦБ — 3,6% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября — 1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Всего в программе 27 различных мероприятий. Основная тема форума — новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни. В форуме принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира.