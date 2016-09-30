Москва, 30 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В 2017 году российские пенсионеры в среднем будут получать выплаты в размере 13,7 тыс. рублей, об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью «Российской газете».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

По словам главы ПФР, к 2019 году размер средней пенсии по старости возрастет до 14,7 тыс. рублей. Это будет касаться 40 млн пенсионеров. Будут увеличены и социальные пенсии, который получают 3 млн человек.

Кроме того, добавил Дроздов, будет действовать механизм федеральных и региональных доплат. В тех регионах, где размер пенсий не достигает прожиточного минимума, будут предусмотрены доплаты. С 12 января 2017 года пенсионеры начнут получать единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.