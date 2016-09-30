Вашингтон, 30 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Лидеры Армении и Азербайджана не готовы к урегулированию карабахского конфликта, заявил госсекретарь США Джон Керри.

state.gov Джон Керри

Говоря о перспективах урегулирования замороженных конфликтов, Керри подчеркнул: «Нагорный Карабах: в Азербайджане и Армении не видно условий для преодоления конфликта, поскольку лидеры не готовы, есть напряжённость», — сказал госсекретарь, выступая на обсуждении, организованного институтами «Аспен» и «Аналитик», сообщает сайт Госдепа.

При этом, по мнению дипломата, есть сложные конфликты, где всё же можно найти решения, если бы люди приняли определенные комплексные решения. «Я считаю, что израильско-палестинский конфликт входит в такую категорию», — заявил госсекретарь США.

По мнению эксперта ИА REGNUM Станислава Тарасова, в Карабахском урегулировании назревает очередной кризис.

«Сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик говорил, что «стороны должны совместно работать в направлении реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге соглашений, в том числе расширения миссии ОБСЕ», а «сокращение боевых действий делает возможным переговоры». Все предельно ясно. Однако когда в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели Минской группы провели почему-то не совместную встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, что было бы логично и воспринималось как продолжение начатого в Вене и продолженного в Санкт-Петербурге переговорного процесса, а отдельную с каждым из них, стало очевидно, что назревает очередной кризис», — пишет Тарасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о намерении сопредседателей Минской группы совершить во второй половине октября регион, не стал связывать их визит со стремлением МГ ОБСЕ приступить к практической реализации венских и санкт-петербургских договоренностей, сказав только то, что сопредседатели «выдвинут какие-то предложения» в связи со встречей президентов. «Может, мы всего и не сообщаем прессе, — подчеркнул Мамедъяров. — Однако могу сказать, что мы проводим обсуждения на уровне сопредседателей и министров».