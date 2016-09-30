Томск, 30 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Сотрудник банка в Томской области, приехавший для проверки имущества, находящегося в залоге у кредитной организации, погиб от травм, которые он получил от напавшего не него марала: олень нанёс молодому человеку смертельный удар рогами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Томской области.

Mehmet Karatay Марал

Несчастье с банковским работником случилось 29 сентября. 24-летний мужчина приехал в село Варгатёр (Чаинский район, Томская область) на проверку из томского филиала банка: он должен был убедиться, что у индивидуального предпринимателя, проживающего в селе, действительно, есть имущество, которое находится у банка в залоге.

Этот предприниматель занимается в селе сельскохозяйственным производством и держит стадо парнокопытных животных семейства оленевых — маралов.

«Молодой человек зашел на огороженную территорию, где находилась техника, которую ему необходимо было сфотографировать, а также несколько маралов. Один из маралов напал на молодого человека, нанося ему удары рогами», — сообщили в пресс-службе.

Травмы, полученные во время атаки рогатого млекопитающего, оказались смертельны: сотрудник банка умер. Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку, опрашивая очевидцев и выясняя все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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