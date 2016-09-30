Пенза, 30 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Благодаря принятому в Пензенской области закону около 8506 индивидуальных предпринимателей смогут применять патентную систему, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Такси

B настоящее время на территории всех 103 центров регионального развития Пензенской области зарегистрировано 825 индивидуальных предпринимателей, имеющих право применять патентную систему налогообложения. 400 из них занимаются оказанием услуг по перевозке грузов и пассажиров (соответственно, к ним коэффициент не будет применяться). По экспертной оценке Министерства экономики Пензенской области, в случае перехода всех оставшихся 425 индивидуальных предпринимателей на патентую систему, максимально возможные выпадающие доходы бюджета составят не более 1 млн рублей, пояснили в пресс-службе заксобрания региона.

Согласно принятым 30 сентября региональным парламентом изменениям в закон, для снижения налоговой нагрузки на ИП, имеющих наемных сотрудников и оказывающих бытовые услуги, установлена стоимость патента, изменяющуюся на фиксированную величину в сторону уменьшения при найме каждого дополнительного сотрудника.

Нововведение также значительно расширяет действующий перечень видов предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения. В этот перечень предложено ввести еще 16 видов предпринимательской деятельности. Например, услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей, производство молочной продукции, товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство, деятельность по письменному и устному переводу, деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами и так далее.

По виду предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков» вводится дифференциация стоимости патента, исходя из площади, сдаваемой в аренду жилой и нежилой недвижимости, a не от количества объектов.

Законом выделен вид предпринимательской деятельности «Деятельность такси», ранее входившая в общий список предпринимателей, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров. Нововведение направлено на легализацию теневой занятости в этой сфере. Стоимость патента за одно транспортное средство составит 19,2 тыс. рублей.

Для вида предпринимательской деятельности «Сбор, обработка и утилизация отходов, a также обработка вторичного сырья» выделяется подвид «Обработка вторичного неметаллического сырья» и устанавливается для него стоимость патента в размере 8,7 тыс. рублей в год для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных сотрудников и 2,1 тыс. рублей в год за каждого дополнительно нанятого сотрудника.

Законом вводится понижающий коэффициент (0,5) для муниципальных образований, на территории которых расположены центры регионального развития.

Для минимизации выпадающих доходов консолидированного бюджета Пензенской области повышены ставки на ряд видов предпринимательской деятельности, в том числе, на фармацевтическую деятельность, осуществление частной детективной деятельности, на деятельность по оказанию обрядовых и ритуальных услуг, розничную торговлю, услуги общественного питания.

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