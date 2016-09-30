Москва, 30 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков не представляет себя в форме московского «Спартака». Об этом известный спортсмен заявил в интервью «Р-Спорт».

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«В жизни все бывает, но нет, — сказал Жирков. — Не в моей».

При этом полузащитник «Зенита» добавил, что он не считает «Спартак» главной командой столицы, несмотря на то, что болельщиков у «красно-белых» больше, чему у остальных клубов Москвы.

«У «Спартака» больше болельщиков, чем у ЦСКА, — сказал Жирков. — Но мне попадались на улице люди, которые болеют и за другие клубы. Не сказал бы, что Москва — спартаковский город».

По его мнению, самым популярным футбольным клубом в стране является «Зенит», который стремится «побеждать всегда и везде».

«К клубу повышенное внимание, где бы он ни играл, а в Петербурге «Зенит» просто боготворят, — уверен Жирков. — Болельщики «Зенита», пожалуй, самые яркие, неистовые и невероятно преданные команде».