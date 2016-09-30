Ярославль, 30 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Собрание представителей Гаврилов-Ямского района объявило о досрочном самороспуске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в районной администрации.

Яна Левина Музей Ямщика в Гаврилов-Яме

По словам первого заместителя главы Гаврилов-Ямского муниципального района Андрея Забаева, причиной такого решения депутатов стала критическая ситуация с кворумом.

«Из 17 депутатов пятеро сложили полномочия — кто по причине здоровья, кто из-за необходимости предоставления отчетности о доходах и имуществе. Оставшиеся составляли необходимое для принятия решений большинство, но стоило бы кому-то заболеть или также выйти из состава Собрания представителей — и работа собрания уже не была бы легитимной. То есть, принимать решения депутаты уже не могли бы. А у нас впереди бюджет, и множество других важных вопросов», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Забаев.

Комментируя ситуацию газете «Гаврилов-Ямский вестник», один из экс-депутатов Собрания представителей района, Валериян Цой, отметил, что это первый случай за всю двадцатилетнюю историю выборного органа.

«Чтобы не заниматься «добровольным саботажем» и обеспечить нормальную работу и администрации, и Собрания представителей, я и предложил самораспуститься, чтобы сформировать его новый состав по новым правилам. Голосование было единодушным…», — цитирует Цоя газета «Гаврилов-Ямский вестник».

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев, новый состав Собрания представителей района будет формироваться в соответствии с новой процедурой — своих представителей будут направлять поселения.

«До 15 октября муниципальные советы поселений должны утвердить кандидатуры своих представителей в районное Собрание, и в конце месяца мы рассчитываем провести первое заседание в новом составе», — отметил Андрей Забаев.

Между тем, в Ярославской области это уже второй случай самороспуска местного представительного органа власти. В августе аналогичное решение принял муниципальный совет Головинского сельского поселения Угличского района. Официально поводом к этому был назван отказ депутатов предоставить декларации о доходах. Впрочем, есть основания предполагать, что таким образом властные позиции удерживают заинтересованные люди. Эксперты полагают, что подобные комбинации являются частью новой схемы по самосохранению районной власти.