Москва, 30 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Москве ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации. Как сообщает пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), 30 сентября заторы на дорогах начнут образовываться раньше обычного. Среди основных причин — прогнозируемая теплая погода для поездок на дачу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На дорогах Москвы

«Вечерний час пик начнется раньше, около 15:00—16:00 , и будет более растянут по времени», — уточнили в ведомстве.

Наибольшие затруднения движения ожидаются на Щелковском шоссе, Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте и шоссе Энтузиастов. «В первую очередь это связано с несовпадением количества полос в городе и за МКАД. Дорожно-транспортная инфраструктура Московской области уступает московской: широкие московские магистрали нередко упираются в 4-х полосные дороги за пределами Москвы, создавая тем самым «бутылочные горлышки», — пояснили в ЦОДД.

В ведомстве добавили, что движение будет регулироваться с помощью светофорных объектов. При этом водителей просят перенести поездки на личном транспорте на внепиковые часы.

Напомним, как сообщала пресс-служба Гидрометцентра РФ, в столичный регион придет потепление. В первые выходные октября пройдет небольшой дождь. Днем столбик термометра будет показывать до +17 градусов, ночью до +12.