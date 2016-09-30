Москва, 30 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. ЛДПР настаивает на исключениях из «черного списка» авиапассажиров, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. «Необходимо проработать ряд нюансов, связанных, например, с тем, что авиакомпании не смогут отказывать в перевозке включенным в черный список гражданам, в случае, если те должны отправиться на похороны или на лечение», — заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Пассажиру нужно будет предъявить соответствующий документ: копию свидетельства о смерти или другой документ, подтверждающий данные обстоятельства», — отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о создании «черных списков» авиапассажиров и введении уголовной ответственности за агрессивные действия в отношении экипажа самолета. «Я поддержу ваше предложение, давно пора было это сделать», — сказал Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Глава компании также предложил «перевести административную ответственность по определенным рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тыс. рублей».

Нилов напомнил, что законопроект о «черных списках» авиадебоширов Годсума приняла в первом чтении в 2014 году. ЛДПР подняла этот вопрос на государственном уровне в 2012 году, внеся законопроект, согласно которому предлагалось изменить Воздушный кодекс РФ и дать право перевозчикам отказать на пять лет в продаже билета тем лицам, которые «отличились» своим поведением на борту самолета, а именно создали угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц, или не выполнили распоряжения командира воздушного судна.