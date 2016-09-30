Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Над зеркалами котлованов с токсичными отходами полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти устанавливается система понтонов. Проведение этих и и других работ обсудили на заседании Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды при правительстве Санкт-Петербурга, сообщает 30 сентября пресс-служба Смольного.

Фото: Дмитрий Башков Работы на полигоне «Красный Бор»

«Технология укрытия заключается в размещении системы понтонов, покрытых геомембраной из полиэтилена низкого давления. Сегодня понтонами укрыто более 60% зеркала карты №68», — рассказал главный специалист комитета по природопользованию Иван Тесленко. В зимний период понтоны будут очищаться снегоуборочной техникой.

Сейчас на территории полигона приводится в порядок дренажная система, ставится новый забор по периметру. Завершены конкурсные процедуры на строительство очистных сооружений.

На заседаниях Экологического совета, помимо отчетов, звучат и предложения. Так, генеральный директор ГУП «СФ «Минерал» Николай Филиппов считает нужным оборудовать полигон датчиками, показывающими уровень загрязняющих веществ в водах полигона. Это позволит предотвратить возможное превышение норм.

Комитет вместе с геологической службой Финляндии и другими специалистами готовят партнерскую заявку в Европейский фонд приграничного сотрудничества. Фонд способен обеспечить оценку состояния территории вокруг полигона «Красный Бор» — поверхностных, подземных вод, состояния почв, растительности, а также донных отложений. Решение европейских экспертов ожидается в начале 2017 года.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.

Сегодня руководство полигона реализует утвержденный план действий по поэтапной ликвидации накопленного экологического ущерба. Согласно плану, в 2017 году полигон станет бюджетным учреждением. На 2018−2019 годы запланирована разработка проекта рекультивации, который будет воплощен до 2025 года.