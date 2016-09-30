Вашингтон, 30 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Корпорацию Apple заподозрили в хранении данных пользователей и последующей передаче их правоохранительным органам. К такому выводу пришли специалисты по безопасности, обратившие внимание на работу приложения iMessage, передает телеканал «360».

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Когда пользователь сервиса iMessage хочет связаться со своими контактами, на серверы Apple поступает запрос о том, послать ли адресату сообщение через интернет или по SMS. Эти данные, содержащие дату и время отправки, сохраняются в базе данных компании на 30 дней. В Apple подтверждают, что информация может быть передана органам правопорядка.

Однако в корпорации уверяют владельцев iPhone, что использование iMessage совершенно безопасно, так как для защиты переписки применено сквозное шифрование. Более того, с начала прошлого года введена двухэтапное подтверждение аккаунта в приложениях iMessage и FaceTime.

Тем не менее, в августе этого года специалистам по безопасности из Университета Джонса Хопкинса удалось взломать iMessage и получить доступ к переписке пользователей.