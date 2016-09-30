Калининград, 30 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Калининградской области возбуждено уголовное дело о подмене вещественных доказательств при расследовании преступления в наркотической сфере. Как сообщили сегодня, 30 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, при передаче дела в суд выяснилось, что вместо изъятого гашиша в пакетиках находилась сахарная пудра.

Clker-Free-Vector-Images Гашиш

Инцидент произошёл в городе Светлый, где несколько месяцев назад был задержан наркокурьер с более чем 130 пакетиками наркотических средств — метамфетамин и гашиш.

Готовясь поддержать гособвинение, прокурор усомнился в подлинности наркотика, упакованного в пакетики. На судебное заседание был вызван эксперт, проводивший экспертизу вещдоков. При повторном вскрытии упаковок была установлена подмена, а дополнительная судебно-химическая экспертиза показала, что в суд поступили 137 пакетиков с сахарной пудрой.

Прокуратура установила, что вещдоки доставил в суд старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Светловскому городскому округу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка."В случае подтверждения информации о том, что полицейский подменил вещественные доказательства, он будет уволен из органов внутренних дел, и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», — подчеркнули в полиции.