Москва, 30 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Третий фигурант уголовного дела о получении взяток в подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, задержан в Москве. В совершеннии этих противозаконных действий подозревается заместитель начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора Москвы Максим Моргун. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«На данном этапе следователи установили причастность к совершению указанного преступления заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что следствие ходатайствует об избрании в отношении всех троих фигурантов дела меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки) и части 5 статьи 291 УК России (дача взятки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в СКР по Москве сообщили, что в ближайшее время двум фигурантом дела о коррупции в территориальном подразделении Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) Игорю Суржику и Артему Высоцкому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, подозреваемые за денежное вознаграждение оказывали покровительство коммерческим перевозчикам, информируя их о готовящихся проверках. За свои услуги они, как полагает следствие, получили взятки на общую сумму не менее 1,15 млн рублей.