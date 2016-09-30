Москва, 30 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. На фоне роста нефтяных котировок и умеренно-позитивного аппетита к риску на глобальных рынках пара доллар/рубль в ходе торгов 29 сентября пыталась пробиться ниже рубежа в 63 рубля за доллар, но пока безуспешно. Драйверов для дальнейшего среднесрочного роста рубля не хватает, и высока вероятность того, что к концу 2017 можно будет наблюдать более высокие уровни по паре доллар/рубль, считает аналитик ГК «Телетрейд» Михаил Поддубский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Для дальнейшего сильного роста рубля необходимо увидеть более высокие цены на нефть. Рублевый эквивалент барреля нефти на данный момент торгуется примерно на уровне в 3100 руб/баррель, что говорит об ограниченном потенциале роста рубля при текущих нефтяных ценах. Встреча в Алжире немного добавила оптимизма на рынке нефти, но глобальную картину не изменила. Драйверов для роста нефтяных фьючерсов в район годовых максимумов (район отметки в 53 долл/барр.) пока нет», — говорит эксперт.

Аппетит к риску — тот фактор, который поддерживает российский рубль сейчас, констатирует Поддубский. «Любое ухудшение настроений на глобальных рынках способно привести к заметной коррекции в российской валюте. Риски по паре доллар/рубль сейчас смещены в сторону ослабления национальной валюты, и ставить на рост рубля уже рискованно», — указал он.

Читайте также: «Рублю угрожает фиксация прибыли на рынке нефти»