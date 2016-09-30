«Рубль поддерживает аппетит к риску»
Москва, 30 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. На фоне роста нефтяных котировок и умеренно-позитивного аппетита к риску на глобальных рынках пара доллар/рубль в ходе торгов 29 сентября пыталась пробиться ниже рубежа в 63 рубля за доллар, но пока безуспешно. Драйверов для дальнейшего среднесрочного роста рубля не хватает, и высока вероятность того, что к концу 2017 можно будет наблюдать более высокие уровни по паре доллар/рубль, считает аналитик ГК «Телетрейд» Михаил Поддубский.
«Для дальнейшего сильного роста рубля необходимо увидеть более высокие цены на нефть. Рублевый эквивалент барреля нефти на данный момент торгуется примерно на уровне в 3100 руб/баррель, что говорит об ограниченном потенциале роста рубля при текущих нефтяных ценах. Встреча в Алжире немного добавила оптимизма на рынке нефти, но глобальную картину не изменила. Драйверов для роста нефтяных фьючерсов в район годовых максимумов (район отметки в 53 долл/барр.) пока нет», — говорит эксперт.
Аппетит к риску — тот фактор, который поддерживает российский рубль сейчас, констатирует Поддубский. «Любое ухудшение настроений на глобальных рынках способно привести к заметной коррекции в российской валюте. Риски по паре доллар/рубль сейчас смещены в сторону ослабления национальной валюты, и ставить на рост рубля уже рискованно», — указал он.
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