Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали в Калуге работающего программистом молодого человека, 1991 года рождения, подозреваемого в развратных действиях в отношении двух петербургских девочек с использованием Интернета. Следствие просит граждан сообщить о других возможных преступлениях сетевого развратника.

rusvesna.su Арест

Как сообщили сегодня, 30 сентября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по версии следствия, с февраля по май 2016 года подозреваемый, зарегистрированный в соцсети «Вконтакте» под псевдонимом «Алексей Лифарев», вступил в переписку и совершил в отношении двух девочек, 2002 года рождения, развратные действия без применения насилия.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Она предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения <…> злоумышленник проверяется на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следствие также обращается к детям, которые могли пострадать от преступных действий подозреваемого, и их родителям с просьбой сообщить об этом в следственные органы СКР по Санкт-Петербургу.