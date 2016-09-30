Пекин, 30 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении перед студентами Пекинского университета заявил, что спасти планету от разрушения может только многополярный мир, и Китай является одной из опор этой многополярности, сообщает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, система не может долго устоять на одной опоре, и чем опор больше, тем мощнее система. «Одной из опор этой многополярности и устойчивости является Китай. И мы крайне заинтересованы, чтобы эта опора постоянно укреплялась. В этом наш прагматизм», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что будет мощный и сильный Китай — будет суверенная и независимая Белоруссия. «Потому что это наш друг, на плечо которого мы всегда сможем опереться», — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что выступает за бесспорное верховенство права в международных отношениях. Современное справедливое и многополярное мироустройство должно основываться именно на праве.