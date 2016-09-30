Неаполь, Италия, 30 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Две картины художника Винсента Ван Гога, которые в 2002 году были похищены из музея в Амстердаме, обнаружены в Неаполе (Италия). Об этом сообщает НТВ со ссылкой на телевидение Нидерландов.

Винсент Ван Гог. Вид на море у Схевенингена. 1882

В сообщении говорится, что сотрудникам правоохранительных органов в ходе расследования удалось вычислить местоположение картин великого мастера — «Вид на море у Схевенингена» (1882) и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» (1884−1885).

Как скоро картины, которые находятся в хорошем состоянии, смогут вернуться на родину, пока не сообщается.

Другие подробности пока неизвестны.