Владикавказ, 30 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. На североосетинском участке российско-грузинской границы представители Аланского республиканского казачьего округа (АРКО) помогли задержать пограничникам пятерых нарушителей пограничного режима. Как сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM, в летний период казаки снова были задействованы в охране южных рубежей России.

Василий Суриков. Казак (фрагмент). 1893

В составе пограничных нарядов, они 240 раз выходили на службу. Казаки проверяли документы у лиц, находившихся в пограничной зоне, проводили разъяснительную работу с жителями и гостями Северной Осетии в интересах соблюдения ими правил погранрежима и режима государственной границы.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону, при непосредственном участии казаков-добровольцев удалось задержать пятерых нарушителей пограничного режима. Отличившиеся на службе казаки были награждены благодарственными письмами руководства погрануправления.

Напомним, что североосетинские казаки привлекаются к охране госграницы с 2013 года в рамках договора «Об оказании содействия в сфере защиты государственной границы Российской Федерации», заключенного между Пограничным управлением ФСБ России по Северной Осетии и Аланским республиканским казачьим округом Терского казачьего войска. За участие в охране границы казакам выплачивается небольшая зарплата.