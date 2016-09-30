Москва, 30 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Накануне цена на нефть марки Brent обновила одномесячный максимум за пределами уровня 50 долларов, отыграв нисходящую коррекцию. Наблюдаемая динамика нефти Brent свидетельствует о неоднозначном настрое участников рынка в отношении договоренностей ОПЕК, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

ptra Нефть

«Достигнутые соглашения окутаны туманом и немалой долей скепсиса. С другой стороны, сырьевой сегмент определенно взбодрился, передвинув торговый диапазон на более высокие уровни, а резкие отскоки цен вниз объясняются стремлением игроков зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях», — считает он. Картель пообещал разработать детали соглашения до конца ноября, напомнил эксперт. «Вполне возможно, что вплоть до саммита в Вене 30 ноября экспортеры будут и далее «подогревать» рынки всевозможными обещаниями и радужными перспективами. Вопрос лишь в том, стоит ли верить словам игроков, в приоритете у которых остается доля рынка», отметил Салас. В краткосрочной перспективе возможны новые всплески волатильности котировок Brent, указывает аналитик. «В последний торговый день недели у трейдеров будет соблазн зафиксировать прибыль на текущих уровнях. Особенно привлекательными «точками входа» выглядят уровни над 50 долларов за баррель, однако для нового рывка потребуются новые комментарии со стороны влиятельных производителей. Не исключено, что к закрытию недели цена расположится под отметкой 49», — полагает Салас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти в ближайшее время