Вашингтон, 30 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Очередной роман известного американского писателя Дэна Брауна о профессоре религиозной символогии Роберте Лэнгдоне, герое книг «Ангелы и демоны» и «Код да Винчи», выйдет 26 сентября 2017 года, сообщает The Guardian.

MabelAmber Книга

Книга под названием Origin станет пятой в цикле, повествующем о тайных обществах, заговорах и символах. Как отмечают издатели, в ней будет не меньше «кодов, науки, религии, искусства и архитектуры», чем в предыдущих изданиях Брауна. По оценкам, объем продаж книг Брауна во всем мире превысил 200 млн копий.

Ряд романов писателя был экранизирован. В 2006 году на экраны вышел «Код да Винчи» с Томом Хэнксом в главной роли, спустя три года были сняты «Ангелы и демоны». В октябре 2016 года зрители увидят фильм по книге «Инферно».